Prozess in Wesel Jugendliche wollten Opfer mit Wodkaflasche vergewaltigen

Ob sich da was über einen längeren Zeitraum aufgeschaukelt hat oder der Streit spontan eskalierte, sei dahingestellt. Unterm Strich hat sich jedenfalls in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2021 in Recklinghausen etwas überaus Schockierendes entwickelt. Verantworten mussten sich dafür vor dem Weseler Schöffengericht am Dienstag drei junge Hamminkelner. Sie kamen mit vergleichsweise glimpflichen Bewährungsstrafen nach Jugendstrafrecht weg. Denn das Gericht sah es nach vierstündiger Verhandlung als erwiesen an, dass sie sich der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit gemeinschaftlicher versuchter Vergewaltigung schuldig gemacht hatten.