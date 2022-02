Prozess startet im Februar : 37-Jährige aus dem Kreis Wesel soll Terrorgruppe IS unterstützt haben

37-Jährige aus dem Kreis Wesel soll Terrorgruppe IS unterstützt haben

Der Prozess gegen die Frau aus dem Kreis Wesel findet am Oberlandesgericht Düsseldorf statt (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Wesel/Düsseldorf Eine 37-jährige Frau aus dem Kreis Wesel muss sich ab dem 14. Februar vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Sie steht unter Verdacht, Geld an Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat gesendet zu haben.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat die Anklage gegen eine 37-jährige Frau aus dem Kreis Wesel zugelassen, die die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) unterstützt haben soll. Wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte, soll der Prozess gegen die türkische Staatsangehörige Meryem E. am 14. Februar im Hochsicherheitsgebäude des OLG starten. Zunächst hat der Staatsschutzsenat des Gerichts sieben weitere Verhandlungstage bis Anfang Mai angesetzt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat E. wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Frau aus dem Kreis Wesel stehe im Verdacht, einem Familienangehörigen und dessen Ehefrau, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen hatten, insgesamt 2200 Euro übermittelt zu haben. Der Mann soll der berüchtigten „Lohberger Brigade“ von Salafisten aus Lohberg angehören, die sich in Syrien dem IS angeschlossen hatten. Durch die Geldzuwendung soll die Angeklagte die Unterstützung der Terrororganisation mindestens billigend in Kauf genommen haben.