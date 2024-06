Prozess vor dem Duisburger Landgericht Weseler soll Tochter zehn Jahre lang sexuell missbraucht haben

Wesel/Duisburg · Von 2012 bis 2021 soll ein Weseler seine mittlerweile 24-jährige Tochter in 139 Fällen sexuell genötigt und zum Teil auch vergewaltigt haben. Im Dezember 2022 war er vom Duisburger Landgericht freigesprochen worden. Doch weil der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil aufgehoben hat, wird der Fall nun in Duisburg komplett neu verhandelt.

07.06.2024 , 17:55 Uhr

Erneut muss sich ein mittlerweile 44-jähriger Weseler, der seine Tochter viele Jahre lang sexuell missbraucht haben soll, vor dem Duisburger Landgericht verantworten. Foto: Klaus Nikolei