Prozess vor dem Landgericht Duisburg Missbrauch an Tochter – Haftstrafe für Weseler Familienvater

Als die Vorwürfe gegen einen dreifachen Weseler Familienvater wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen erstmals am Landgericht in Duisburg verhandelt wurden, endete der Prozess im Dezember 2022 zugunsten des mittlerweile 44 Jahre alten Angeklagten. Zwar betonte der Vorsitzende Richter damals, dass er den Angeklagten für einen „brutalen, manipulativen und zur Gewalt neigenden Mann“ halte. Doch da sich das mutmaßliche Opfer teilweise nicht mehr an Details erinnern konnte und in Widersprüche verstrickt hatte, lautete das Urteil „Freispruch – aber mit schalem Beigeschmack“.