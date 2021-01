Prozess in Wesel : Fünf Waffen in Wesel aus Auto gestohlen

So sieht das Amtsgericht in Wesel von außen aus. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Der 42-jährige Sportschütze aus Voerde wurde dafür am Amtsgericht verurteilt. Sein Fahrzeug war unverschlossen. Er muss nun eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3600 Euro zahlen.

Ein 42-jähriger Maurerhelfer aus Voerde ist am Montag am Weseler Amtsgericht wegen zweifachen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro – also zu einer Geldstrafe von 3600 Euro – verurteilt worden.

Die erste Tat ereignete sich am 14. September 2019: Der Sportschütze und Familienvater wollte fünf seiner Sportwaffen verkaufen und hatte die drei Kurz- und zwei Langwaffen zu diesem Zweck mit nach Wesel genommen, um sie bei einem Waffengeschäft in der Fußgängerzone begutachten zu lassen.

Der Händler lehnte einen Kauf jedoch ab. So nahm der Voerder die Pistolen und Gewehre in seinem rund zwei Meter langen Spezialkoffer wieder mit. Er ging zurück zu seinem Auto, das unweit in einer der Parkbuchten an der Bierbrauerstraße abgestellt war. Nach Angaben des Beschuldigten legte er den Waffenkoffer in sein Auto, musste dann jedoch dringend eine Toilette aufsuchen. Er schilderte, dass er umgehend zum öffentlichen WC am Dom geeilt sei. Da dieses jedoch verschlossen war, lief er weiter zum Marienhospital. Als er wenig später zu seinem Auto zurückkehrte, war der Koffer mit den fünf Waffen verschwunden.