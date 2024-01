Demo in Schermbeck Protest gegen Hass, Hetze, Nazis und die AfD-Politik

Schermbeck ist bunt“, kritisierten bereits im September 2018 etwa 200 Schermbecker auf dem Parkplatz Overkämping den drei Monate vorher gegründeten Schermbecker AfD-Ortsverband, um ein Zeichen zu setzen, „dass diskriminierendes, ketzerisches und rechtes Gedankengut in Schermbeck nichts verloren“ habe. Das Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Politikern und Neonazis im November 2023 hat Hunderttausende Menschen motiviert, öffentlich zu protestieren. Am Samstag kamen etwa 800 Schermbecker auf den Rathausplatz, um gegen Faschisten in der AfD zu protestieren. Auf selbst gestalteten Plakaten protestierten zahlreiche Besucher gegen rechts, gegen Hass und Hetze, gegen Nazis, gegen die AfD und für den Erhalt der Demokratie. AfD wurde als „Alternative für Dumme“ bewertet, als Gefahr für die Demokratie und als „ekelhAfd“. Gefordert wurde „NoNazis“ und „Demokratie schützen“.