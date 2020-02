Ludger Hovest ruft zu Protest auf : SPD will Auftritt von AfD-Mann Brandner in Kaiserhof verhindern

SPD will Auftritt von AfD-Mann Brandner in Kaiserhof verhindern

Wesel AfD-Politiker Stephan Brandner gilt als Provokateur und Intimus von Flügelvertreter Björn Höcke. Der AfD-Kreisverband Wesel hat ihn nun eingeladen, im Kaiserhof zu sprechen. SPD-Fraktionschef Hovest ruft zum Protest auf.

Die Weseler SPD ruft zum Protest gegen eine Veranstaltung der AfD mit Stephan Brandner am Samstag im Hotel Kaiserhof in Wesel auf. Brandner gilt als Intimus des völkisch-nationalistischen AfD-Flügelvertreters Björn Höcke. Er war 2019 wegen Beschimpfungen und antisemitischer Äußerungen als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags abgewählt worden. Die Veranstaltung mit Brandner soll am kommenden Samstag, 12 Uhr, im Kaiserhof in der Weseler Innenstadt stattfinden. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ludger Hovest teilte am Donnerstag mit, dass er den Auftritt zu verhindern versuche. Er werde mit dem Kaiserhof das Gespräch suchen. Sollte dies nicht gelingen, wolle er zu einer Gegenveranstaltung aufrufen und diese auch ordnungsgemäß als Demonstration anmelden. Hovest nannte Stephan Brandner „den schlimmsten Faschisten, der je im Bundestag rumgelaufen ist“ und erklärte, dass Wesel sich deutlich gegen den geplanten Auftritt positionieren müsse. Auch andere Gruppierungen haben bereits erklärt, vor Ort gegen die AfD protestieren zu wollen.