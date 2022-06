Gesamtschule nimmt an Projekt teil : Zehn US-Jugendliche erleben Schermbeck

Die Gastschüler aus den USA besuchten auch das Schermbecker Rathaus und Bürgermeister Mike Rexforth. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Gesamtschule hat sich als einzige in NRW an einem neuen Projekt beteiligt. Die Gäste aus Amerika haben einen Einblick in das Schulsystem erhalten, die Region und Traditionen kennengelernt.

Zehn amerikanische Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren leben seit dem 1. Juni in Familien Schermbecker Gesamtschüler. Die Gastschüler, die von der Lehrerin Emily Benz begleitet werden, kommen aus allen Teilen der USA. Sie nehmen am Projekt „Summer School 2022“ der American Association of Teachers of German (AATG) teil. Das Projekt wurde erstmals in diesem Jahr aufgelegt. Es wird finanziell von amerikanischer Seite ausgestattet und ist ein Teil der mehrjährigen Kampagne der deutschen Botschaft in Washington zur Förderung der deutschen Sprache in den USA. Von deutscher Seite wird das Projekt vom Pädagogischen Austauschdienst (PAD) und von der Kultusministerkonferenz (KMK) organisiert.

Aus allen Bundesländern wurde je eine Schule in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt. In NRW fiel die Auswahl auf die Schermbecker Gesamtschule. Die Organisation in Schermbeck übernahmen die Gesamtschullehrer Matthias Trost, Marian Depker und Dennis Bulinski.

Die Struktur des Programms lehnt sich an ein bereits seit vielen Jahren existierendes Programm des PAD an. Der Fokus des Programms liegt darauf, den jungen amerikanischen Gästen zum einen Einblick in das deutsche Schulsystem zu geben, durch separaten Deutschunterricht die bereits bestehenden Kenntnisse zu erweitern und zum anderen durch den Aufenthalt das Alltagsleben in Deutschland erfahrbar zu machen.

Bei einem Besuches im Schermbecker Rathaus begrüßte Bürgermeister Mike Rexforth die amerikanischen Gäste und die deutschen Schüler, in deren Haushalt die Gäste noch bis zum 15. Juni wohnen. Rexforth bedankte sich bei den Lehrern der Gesamtschule für ihre Bereitschaft, die Gäste zu betreuen. Das passe zu den langjährigen Patenschaften der Schule mit ausländischen Schulen. Die amerikanischen Jugendlichen lobte er für den Mut, 6000 bis 9000 Kilometer von der Heimat entfernt eine andere Kultur kennenzulernen. Nur eine Schülerin war bisher in Deutschland.

Die Gäste berichteten über ihren bisherigen Aufenthalt. Sie besuchen den planmäßigen Unterricht, erhalten gesonderten Deutschunterricht und erleben ein interessantes Ausflugsprogramm. Bislang haben sie die Stadt Köln ebenso wie die Stadt Oberhausen besucht, wo auch die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer besichtigt wurde. An einem Tag stand ein zweistündiger Rundgang durch den Schermbecker Ortskern auf dem Programm. Mit den Gastgebern haben sie private Fahrten unternommen. Einige haben in Holsterhausen miterlebt, wie in Deutschland Schützenfest gefeiert wird und sich gewundert, dass in Deutschland schon 16-Jährige Alkohol trinken dürfen, während in ihrer Heimat die Altersgrenze bei 21 Jahren liegt. Andere lernten die Stadt Wesel, die Großstadt Essen oder das Dörfchen Drevenack kennen.

Auf dem weiteren Programm standen noch eine Fahrt nach Münster sowie ein gemeinsamer Koch-Tag in der Gesamtschule, bei dem jeweils zwei typische amerikanische und deutsche Gerichte vorgestellt wurden. Am heutigen Dienstag treffen sich alle Gäste mit den Gastfamilien in der Mensa der Gesamtschule zu einer Abschiedsfeier. Von Schermbeck aus fahren die Gastschüler noch bis zum 21. Juni nach Leipzig. Im Reisegepäck haben sie dann ein Buch von Schermbeck, das sie noch lange an die mehr als 1200-jährige Geschichte Schermbecks und an seine Sehenswürdigkeiten erinnern soll.

Bürgermeister Rexforth wünschte den Gästen, mit positiven Eindrücken in die Heimat zurückkehren zu können, um dort Vorurteilen über Deutschland entgegnen zu können, dass Deutschland aus der Vergangenheit gelernt hat und dass Deutschland die USA als einen verbündeten Partner betrachtet.