Projekt der Stadtwerke Wesel : Neubaugebiet erhält Strom aus Sonnenlicht

Wesel Mit dem Projekt "Mieterstrom Kreuzstraße" bietet der Bauverein Wesel zusammen mit den Stadtwerken regenerative Energie für die Bewohner an der Kreuzstraße an. Mit den Solarzellen können viele Tonnen CO2 gespart werden.

Mit der neuen Photovoltaik-Anlage kann Lichtenergie in Form von Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umgewandelt werden. Dazu werden Solarzellen auf das Dach montiert. Die Anlage erzeugt mit seiner Leistung jährlich rund 37.000 Kilowattstunden. Ausgehend von einem CO 2 -Emissionsfaktor über den Strommix in Deutschland von 401 Gramm pro Kilowattstunde (Stand 2019) ergibt sich daraus eine jährliche CO 2 -Einsparung von 14,8 Tonnen.