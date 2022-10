Auszeichnung in Hamminkeln : Besondere Ehre für den Tambourkorps zum 100-jährigen Bestehen

Hamminkeln Überreicht wurde die Pro Musica Plakette bei einer großen Zeremonie mit Besuch aus der Politik. Es ist ist die höchste Auszeichnung, die ein Orchester in Deutschland bekommen kann. Wie die Verleihung lief und was Frank-Walter Steinmeier damit zu tun hat.

Das Tambourkorps Hamminkeln 1922 hat eine sehr lange Tradition und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Das ist etwas Besonderes, wird aber durch eine ungewöhnliche Ehrung getoppt. Denn die Verleihung der Pro Musica Plakette an das Tambourkorps Hamminkeln bedeutet eine ganz besondere Ehre, auf das das Tambourcorps zu recht stolz ist. Denn am vergangenen Sonntag wurde im Sauerlandtheater in Arnsberg den Musikanten vom Niederrhein die bedeutende Plakette verliehen.