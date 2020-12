Betreiber des Marien-Hospitals Wesel : Pro homine zahlt Belegschaft eine Corona-Prämie

Wesel/Voerde Mitarbeiter des Krankenhaus- und Wohnheimbetreibers Pro Homine dürfen und durften sich über eine hausinterne Prämie und Gutscheine freuen.

Mit mehreren finanziellen Zuwendungen auch aus „eigener Kasse“ danken die Einrichtungen der Pro homine ihren Beschäftigten für die engagierte Arbeit während der Corona-Pandemie. Der Verbund, zu dem unter anderem das Marien-Hospital in Wesel, das St.-Willibrord-Spital in Emmerich sowie neun Senioreneinrichtungen in Wesel, Emmerich, Rees und Voerde gehören, schenkte seinen 3000 Beschäftigten zu Weihnachten einen Stadtgutschein Wesel beziehungsweise einen Einkaufsgutschein der Emmericher Werbegemeinschaft im Wert von jeweils 15 Euro.