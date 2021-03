Van Nahmen geht neue Wege : Saftverkostung auf digitale Art

Hamminkeln Die Privatkelterei van Nahmen brauchte eine Alternative zur Fachmesse, wo das Unternehmen seit Jahren Beziehungen pflegt. Das Online-Treffen war eine Premiere und kam gut an. Warum auch ein Koch mit von der Partie war.

Die Messe „Pro Wein“ in Düsseldorf ist für Peter van Nahmen eine der wichtigsten Veranstaltungstermine des Jahres. Dort ist der „Saftladen“ aus Hamminkeln, wie der Saftkelterer liebevoll-ironisch seinen Traditionsbetrieb nennt, regelmäßig mit einem Stand vertreten. „Es gibt kaum bessere Orte, um den Austausch zu suchen“, sagt van Nahmen. Wegen der Corona-Beschränkungen ist diesmal aber alles anders.

In der Küche des Hofladens standen die Säfte aneinandergereiht. Peter van Nahmen und Steinheuer probierten die Säfte und plauderten im Stil einer Weinprobe, wie spritzig, fruchtig und knackig die alkoholfreien Obstgetränke sind. Dabei war auch der kräftige „Schöner von Boskoop“, mit dem die Direktsaft-Ära der Hamminkelner durchstartete. Steinheuer ließ den Boskoop über die Zunge perlen und befand: „Dichter Saft.“

Feine Zungen schmecken sogar die Jahrgänge der Apfelsäfte heraus. Denn die hängen von den Witterungsbedingungen ab, in denen die Fürchte reifen. Frühe Blüte, im Frühjahr wenig Regen und späte Trockenheit – „das schmeckt man“, sagt Experte van Nahmen. Zum Beispiel bei der beliebten Sorte „Schöner von Boskoop“-Apfelsaft macht sich das bemerkbar – kleinere Äpfel, aber konzentrierterer Inhalt. Das dritte Jahr der Trockenheit ist für Streuobstwiesen allerdings problematisch, wurde berichtet, und geht auf den Ertrag.

Feiern kann das Unternehmen, weil es zum 29. Mal in Folge von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) für seine langjährige Produktqualität mit dem Bundesehrenpreis 2020 prämiert wurde. „Auch nach so vielen Jahren ist eine solche Auszeichnung keine Selbstverständlichkeit für uns, sondern eine grandiose Bestätigung unserer Mostertradition“, betont der Firmenchef. Das geht im übrigen nicht zu Lasten der Nachhaltgikeit. Die Hamminkelner begründeten Obststreuwiesen in Zusammenarbeit mit dem Nabu, helfen beim Erhalt wilder Pflaumen und des Kaiser-Wilhelm-Apfels. Im vergangenen Jahr wurden gemeinsam 973 Bäume auf zehn Hektar neu bepflanzt.