Bislich : Premiere: 100 Frauen beim Open-Air-Kino in Bislich

Premiere: 100 Frauen beim Open-Air-Kino in Bislich

Mit Wolldecken statteten sich die Frauen bei der Kinopremiere am Diersfordter Waldsee aus. Foto: Elsing

Bislich Mamma Mia, was für eine Premiere! Rund 100 Frauen erlebten auf dem Anwesen der Familie Laakmann direkt am Diersfordter Waldsee einen Open-Air-Kinoabend, wie er atmosphärisch schöner kaum hätte sein können.

Perfektes Sommerwetter, ein schöner Sonnenuntergang am See und dazu die Wohlfühl-Musikkomödie „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep und Pierce Brosnan in den Hauptrollen, untermalt von den größten Hits der schwedischen Kult-Popband Abba – das waren die Zutaten für eine rundum gelungene Veranstaltung.