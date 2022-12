„Großes Klassentreffen“ in Wesel So lief die Post-Revival-Party im Scala

Wenn diese Geschichte singen könnte, dann würde sie wahrscheinlich mit „My secret garden“ von Depeche Mode beginnen. Natürlich in der Live-Version und natürlich über die volle Distanz von 7.56 Minuten. Das gehörte vor knapp 40 Jahren einfach dazu. Damals, in der „Post“ in Flüren (heute Restaurant Art), die der Weseler Mike Dominicus 1982 gepachtet hatte. Wenig später kam ihm die Idee, in dem alten Saal der Gaststätte regelmäßige Partys zu veranstalten – mit durchschlagendem Erfolg. Die Post-Partys genossen vor allem in den späten 1980er Jahren in Wesel und Umgebung absoluten Kultstatus.