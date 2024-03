Polizeieinsatz in Wesel 31-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Die Weseler Polizei hat am Donnerstagabend einen Streit zwischen zwei Männern beendet, bei dem offenbar ein Messer zu Einsatz gekommen ist. Als die Beamten gegen 19.35 Uhr am Einsatzort eintrafen, stießen sie dem Polizeibericht zufolge auf einen 32-jährigen und einen 31-jährigen Mann, beide Herren offensichtlich betrunken. Die Kontrahenten leisteten den Beamten Widerstand, sodass sie auf den Boden gebracht und dort fixiert werden mussten. Ermittlungen ergaben, dass die Männer in Streit geraten waren, der in ein Handgemenge mündete. Dabei soll der 32-Jährige dann mit einem Messer auf den jüngeren Mann losgegangen sein. Der trug durch die Attacke leichte Verletzungen davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 32-Jährigen ein. Der Verdächtige musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Die Polizei hatte ihn „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ vorsorglich in Gewahrsam genommen.