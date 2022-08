Vorfall in Wesel Bislich : Rätselraten um Polizeieinsatz am Deich

Die Polizei kontrolliert offenbar den Bereich am Deich in Bislich weiter (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Wesel-Bislich Immer wieder wird in Bislich auf dem Deich Polizei gesehen. Die Behörde hält sich bedeckt. Offenbar geht es um einen größeren Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist schon seit längerem Dorfgespräch in Bislich. Oben auf dem Deich soll es in der vergangenen Zeit gleich mehrere Polizeieinsätze gegeben haben. Der Bereich liegt direkt am viel befahrenen Fahrradweg, der von Haffen-Mehr über Bislich nach Wesel führt. Daher ist vielen Menschen aufgefallen, dass sich dort etwas tut.

Was konkret vorgefallen ist, bleibt rätselhaft. Es ist die Rede davon, dass jemand festgenommen wurde. Auch von Bedrohungen wird erzählt, die Polizei hält sich mit konkreten Informationen zurück und verweist auf laufende Verfahren. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könne man zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Angaben zu dem Vorgang machen, hieß es von der Polizei. Es geht dabei wohl um ein Haus direkt am Deich in Bislich.

In der vergangenen Woche soll es dort ein massives Polizeiaufgebot gegeben haben.

Die Familie soll komplett das Haus verlassen haben. Auch hier ist Polizei gesehen worden. Wo sich die Familie jetzt aufhält, ist unbekannt. In Bislich wird berichtet, dass immer wieder Streifenwagen am Deich gesichtet werden. Die fallen in einem so kleinen Ort natürlich auf.

Zu den Hintergründen der Polizeiaktion machte die Polizei auf Anfrage der Redaktion keine Angaben. Man hielt sich komplett bedeckt.

Im Dorf wird munter über den Fall spekuliert, auch weil der Bereich etwas abseits vom Ortskern von Bislich liegt. Von Bedrohungen ist die Rede, einige vermuten dahinter sogar einen größeren Kriminalfall. In der Nähe ist auch ein Kieswerk, daher hatte mancher zunächst gedacht, dass es vielleicht dort einen Vorfall gegeben hatte.

(zel)