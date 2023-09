Kreispolizei in Wesel erklärt Warum die Polizei nicht über jede Straftat berichtet

Grundsätzlich schaut sich die Pressestelle der Polizei jeden Fall einzeln an und entscheidet sich dann, ob man an eine Mitteilung an die Medien herausgibt oder nicht. Das hat zur Folge, dass natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, die man hinterher womöglich anders treffen würde. Beispielsweise kam es in den vergangenen Monaten auf beziehungsweise im Umfeld von mehreren Schützenfesten in Wesel zu Auseinandersetzungen, zu denen auch die Polizei gerufen wurde. Weil hinterher keine Pressemeldungen geschrieben und entsprechend auch nicht veröffentlicht werden konnte, wurde Kritik an der Polizei laut. „Wie auch bei dem Streit vor der Sportsbar in Wesel, waren die Auseinandersetzungen längst nicht so schlimm, wie sie im ersten Moment ausgesehen haben. Aber jetzt sind wir sensibler geworden für das Thema, so dass wir in Zukunft womöglich anders damit umgehen“, sagt Peter Reuters.