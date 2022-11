Polizei in Hamminkeln : Zu schnell gefahren, keinen Führerschein dabei und von der Polizei erwischt

Polizei in Hamminkeln

Autoraser waren auch wieder in Hamminkeln unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hamminkeln Mehrere Verstöße stellten offenbar Polizisten in Hamminkeln fest. Dabei versuchte ein Autofahrer sich mit einem ausgedachten Namen aus der Situation zu retten.

Eine Polizistin und ein Polizist waren am 8. November gegen 12 Uhr mit dem zivilen ProVida Dienstfahrzeug in Hamminkeln unterwegs.

Auf der Borkener Straße fiel den beiden Kollegen vom Verkehrsdienst ein weißer Transporter auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Dingden kam und in Richtung Borken fuhr. Das berichtet die Polizei .

Im weiteren Verlauf bog der zunächst noch unbekannte Fahrer dann in Richtung Heiden ab und konnte schließlich an der Velener Straße angehalten und kontrolliert werden.

Der 43-jährige Fahrer aus Wuppertal war laut Polizei nicht nur 124 km/h statt mit erlaubten 100 unterwegs, sondern gab den Polizisten zunächst einmal einen ganz anderen Vor-und Nachnamen an. Doch sein richtiger Name konnte schnell herausgefunden werden und obendrein kam heraus, dass er gar keinen Führerschein hatte. Somit fuhr er den Kastenwagen, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

So gab es dann neben den übrigen Verstößen noch eine Strafanzeige oben auf. Doch das war nicht der einzige Fall an diesem Tag, den die Beamten des Verkehrsdienstes mit dem zivilen Streifenwagen, der mit Videotechnik ausgerüstet ist, feststellten: Gegen 9 Uhr an diesem Tag befuhr ein 23-jähriger Weseler mit einem Pkw ebenfalls die Borkener Straße (L896).