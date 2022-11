70 km/h zu schnell : Polizei stoppt mehrere Raser im Kreis Wesel

Wesel/Hamminkeln Mehrere Autofahrer waren in den vergangenen Tagen deutlich zu schnell in Wesel unterwegs. Es drohen hohe Geldbußen und Fahrverbote. Das Foto eines Führerscheins könnte dabei zu noch mehr Ärger führen.

Kurz nach 17 Uhr am 31. Oktober fuhr ein 21-jähriger Duisburger mit einem Klein-Lkw auf der B 473 von Bocholt kommend in Richtung Wesel. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h. Der Duisburger fuhr laut Polizei eine Geschwindigkeit von 166 km/h, wie die Messung der Beamten ergeben habe. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des LKW lag bei 170 km/h, so dass die Möglichkeiten des Fahrzeuges nahezu ausgereizt worden waren.