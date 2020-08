Polizei Wesel vermeldet Erfolg : Drogenhändler im Visier – zwei Männer in U-Haft

Drogenhändler im Visier – zwei Männer in U-Haft

Wesel Ein Schlag gegen Drogendealer ist der Polizei Wesel zusammen mit der Staatsanwaltschaft Duisburg gelungen. Zwei der Männer sind seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seit Sommer 2019 hatten Bürger sowie Mitarbeiter des Ordnungsamts immer wieder Hinweise auf regen Drogenhandel im Bereich des Weseler Heubergparks gegeben. Es wurde wiederholt kontrolliert, doch es fehlten die Beweismittel. Anfang Mai jedoch kristallisierten sich vier Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren heraus. Diese sollen regelmäßig Drogen, auch an Jugendliche, verkauft haben. Davon konnten die Ermittler ihnen 31 Fälle nachweislich zuordnen. Bei Hausdurchsuchungen wurden Geldbeträge und fertig abgepackte Beutel mit Drogen sichergestellt. Bei den beiden Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Düsseldorf und einen 22 Jahre alten Voerder. Die beiden anderen wohnen in Schermbeck und Hünxe; auch sie erwartet ein Strafverfahren.