Weseler Kinder hatten Fall erfunden : Polizei gibt nach vermeintlicher Bedrohungslage Entwarnung

Für viele Eltern in Wesel ist es eine beruhigende Nachricht: Die vermeintliche Bedrohungslage an der Grundschule Blumenkamp in Wesel war nur ein Hirngespinst von Schülern. Das berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag, nachdem sie am Vormittag eine Warnung ausgesprochen und einen Zeugenaufruf gestartet hatte. Zur Vorgeschichte: Große Aufregung und vor allem Sorge heute Morgen in verschiedenen Schulen und Kindergärten in Wesel. Mehrere Kinder hatten behauptet, dass ein unbekannter Mann sie angesprochen und bedroht haben sollte. Angeblich sollte sogar eine Waffe mit im Spiel sein, die dieser in einem Rucksack mit sich führte.