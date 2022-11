Polizei in Wesel : Dieb bedroht Frau mit Messer und flüchtet

Wesel Als eine Voerderin den Diebstahl ihres Handys bemerkte, sprach sie einen Tatverdächtigen an. Dann wurde sie bedroht.

Am Dienstag, den 08. November 2022 gegen 17.45 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Frau aus Voerde im Bereich der Schützenhalle an der Ulrichstraße in Wesel-Lippedorf auf. Nachdem sie den Diebstahl ihres Handys bemerkt hatte, sprach sie einen möglichen Tatverdächtigen an.