Diebe in Wesel : Polizei warnt vor Taschendieben und gibt Tipps

Wesel Viele Menschen schlendern besonders im Herbst gerne über die Märkte oder Kirmessen. Doch Vorsicht, warnt die Polizei, Diebe lauern genau bei solchen Veranstaltungen. Wie man es Kriminellen schwer macht.

In der Herbstzeit sind auch im Kreis Wesel wieder einige Veranstaltungen geplant. Viele Einwohner freuen sich auf den Herbstmarkt in Xanten, die Honigkirmes in Hünxe, den Herbst-Zauber in Bislich oder die Fliegenkirmes in Voerde-Spellen.