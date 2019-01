Silvesternacht : Polizei vermeldet: Weniger Einsätze im Kreis Wesel

Wesel 55 Einsätze zählte die Polizei im Kreis Wesel, einer weniger als im Vorjahr. Sexualdelikte wurden nicht zur Anzeige gebracht.

Die Silvesternacht 2018 ist aus Sicht der Polizei etwas ruhiger als der Jahreswechsel von 2017 auf 2018 verlaufen. Im Zeitraum vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis 1. Januar 2019, 6 Uhr kam es im Kreisgebiet Wesel zu insgesamt 55 (56 im Vorjahr) silvesterbedingten Einsätzen. In sechs Fällen (8) wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen. Ebenfalls sechs Sachbeschädigungen (9) wurden aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht angezeigt. Im gesamten Kreisgebiet kam es zu kleineren Bränden. In Dinslaken kam es auf der Straße Terhardthof durch eine abgefeuerte Rakete zu einem Zimmerbrand. Diese hatte sich in einen außenliegenden Rollokasten verirrt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. In Xanten kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber eingesetzten Polizeibeamten, diese blieben unverletzt.