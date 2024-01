Streit im Heubergpark Polizei sucht Messerstecher (24) aus Wesel – Opfer in Klinik

Im Weseler Heubergpark ist es am Samstagabend kurz nach 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 24-jähriger Mann aus Wesel im Verlauf dieser Streitigkeiten einen 31-jährigen Hamminkelner mit einem Messer am Kopf verletzt.