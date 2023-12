Festnahme in Wesel Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher samt Waffe und möglicher Beute

Der Hinweis eines Zeugen führte in Wesel jetzt zur Festnahme eines den Ordnungshütern bereits bekannten 44-Jährigen. An der Ackerstraße griffen Beamte der Kriminalpolizei den Mann am Freitag gegen 3 Uhr auf. Er hatte dort zuvor mit einer Taschenlampe einen Garten ausgeleuchtet.