Spurensuche am Freitagmorgen : Polizei sperrt Straße in Wesel nach möglicher Schießerei

Polizei sperrt Straße in Wesel nach möglicher Schießerei

Spurensuche am Freitagmorgen

Die Linksabbiegespur der Schermbecker Landstraße wurde am Freitagmorgen von der Polizei gesperrt, damit Beamte auf der Verkehrsinsel an der Hagerstownstraße nach Spuren suchen des Verbrechens suchen können. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Bei einer Schießerei in Wesel ist der Polizei zufolge mindestens ein Schuss abgegeben worden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat Ermittlungen aufgenommen, auch Polizeibeamte von ausserhalb NRWs sollen daran beteiligt gewesen sein.

Polizeibeamte hatten am Freitagmorgen mehrere Fahrbahnen der Hagerstownstraße beziehungsweise eine Abbiegespur der Schermbecker Landstraße in Wesel gesperrt, um auf einer Verkehrsinsel nach Spuren der Tat zu suchen. Kurz vor 8 Uhr wurde die Sperrung aufgelöst. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin der Polizei in Duisburg, dass man zu dem Fall noch nicht viel sagen könne. Außer, dass ein Schuss gefallen ist und niemand verletzt wurde.