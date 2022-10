Verbrauchermarkt in Wesel : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz

Wesel Ein Mann wollte sein Fahrzeug nur einige Zeit auf einem Parkplatz abstellen. Als er wieder kam, entdeckte er einen Schaden.

Am vergangenen Freitag, 14. Oktober, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Julius-Leber-Straße in Wesel laut Angaben der Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht.

Am 15. Oktober fiel ihm dann ein Schaden am linken Frontbereich seines Fahrzeuges auf. Das Verkehrskommissariat in Wesel bittet Zeugen, die in der infrage kommenden Zeit etwas beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0281 1070 zu melden.