Polizei sucht Zeugen Zug auf 240 Quadratmeter mit Farbe besprüht – 40.000 Euro Schaden

In Duisburg nahmen Beamte der Bundespolizei am Samstagmorgen (21. Januar), um 6.30 Uhr, einen Schaden im Abstellbahnhof auf. Ein Personenzug wurde auf einer Fläche von 240 Quadratmetern mit Farbe besprüht. Beamte der Bundespolizei sicherten Beweise, heißt es in einer Mitteilung.