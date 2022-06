Fasste sich ans Geschlechtsteil : Unbekannter belästigt Frau am Auesee

Wesel Der Mann fasste sich an sein Geschlechtsteil und beobachtete dabei eine Frau, die ein Bad nehmen wollte. Zwei Zeugen griffen ein und konnten ihn detailliert beschreiben.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine Frau am Auesee belästigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Unbekannte an sein Geschlechtsteil gefasst und dabei die Frau beobachtet, die im See ein Bad nehmen wollte. Ein 35-jähriger und ein 34-jähriger Weseler beobachteten ihn dabei. Als die beiden Zeugen den Mann ansprachen, entfernte sich dieser.