Zwei Fälle in Wesel : Unbekannte brechen in Praxis und Büro ein

Einbrecher schlugen am Wochenende in Wesel zu (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wesel Einbrecher sind am Wochenende gewaltsam in eine Praxis für Physiotherapie in Flüren sowie in ein Architekturbüro in Schepersfeld eingedrungen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einbrecher sind am Wochenende in zwei Stadtteilen in Arbeitsräume eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelte es sich dabei um eine Praxis für Physiotherapie in Flüren und ein Architekturbüro in Schepersfeld. In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, drangen Unbekannte nach Angaben der Polizei gewaltsam in die Praxis an der Schillerstraße ein. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten.

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 10.45 Uhr, kam es zu einem ähnlichen Fall am Schepersweg. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Architekturbüro ein, wie die Polizei mitteilte. Sie durchsuchten auch hier alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob die Täter etwas stahlen, ist beim aktuellen Stand der Ermittlungen bislang noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0281 1070.

(RP)