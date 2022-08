Polizei gibt Ratschläge : Trickbetrüger erbeutet Schmuck von Seniorin

Wesel Die 86-Jährige hielt den Mann für einen Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma und ließ ihn in die Wohnung. Geschickt sorgte er dafür, dass er eine Kette und Ringe stehlen konnte. Nun fahndet die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein Trickbetrüger hat eine Halskette, einen Ohrring und zwei goldene Ringe aus einer Wohnung an der Straße Am Nordglacis gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ließ die Bewohnerin den Mann am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in die Wohnung, weil sie eine Woche zuvor wegen einer kaputten Regenrinne Kontakt mit einer Dachdeckerfirma hatte. Einen genauen Termin hatte sie noch nicht abgesprochen. Als es bei ihr klingelte, ging die 86-Jährige davon aus, dass der Mann zu der Firma gehört. Die Seniorin ging mit ihm auf den Balkon und zeigte ihm die defekte Regenrinne. Der Mann sagte ihr, sie solle dort warten, verschwand im Haus, kam aber nicht zurück. Mit ihrer Nachbarin bemerkte die Bewohnerin dann, dass der Schmuck fehlte.