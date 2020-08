Wesel „Was machen eine Frontschürze und eine Stoßstange auf einem Acker? Hat da etwa jemand versucht, sein Auto für ein Stoppelfeldrennen zu testen?“, fragt die Polizei in einer launigen Mitteilung.

Ein Finder hatte die Dinge am Donnerstagmorgen auf einem Feld zwischen der Obrighovener Straße und der Feldstraße entdeckt. „Ein roter Ford Fiesta, Baujahr 08/1995 bis 04/2002, fährt jetzt vorne und unten ohne“, so die Polizei. Der Fahrer oder die Fahrerin könne seine Teile beim Verkehrskommissariat in Wesel abholen. Es gelte allerdings zu klären, warum sie auf dem Acker verloren wurden. Auch Zeugen melden sich auf der Polizeiwache in Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070.