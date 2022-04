Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen : Stolperstein für Netty David aus der Torfstraße gestohlen

Stolpersteine wie diese erinnern in Wesel an ehemalige Mitbürger jüdischen Glaubens und weitere Opfer der NS-Zeit. Foto: Ekkehart Malz/Ekkehart malz

Wesel Unbekannte haben nach Angaben der Polizei am späten Dienstagabend den Stein aus dem Gehweg gestemmt. Die Stadt und der Jüdisch-christliche Freundeskreis sind entsetzt und verurteilen die Tat.

Für Empörung sorgt in Wesel der Diebstahl des Gedenksteins für Netty David, eine ehemalige Weselerin jüdischen Glaubens. Der für sie im Rahmen der Stolperstein-Aktionsreihe in der Torfstraße ins Pflaster gelegte Stein ist laut Polizei am Dienstag von unbekannten Tätern entwendet worden. Als Tatzeit wurde in der Mitteilung 23.30 Uhr angegeben. Der Stein sei aus dem Gehweg gestemmt worden. Ein Zusammenhang mit den aktuellen Straßenbauarbeiten sei nicht zu sehen, erklärte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Diese seien noch nicht bis zum Tatort in Höhe des Hauses Torfstaße 11 vorgedrungen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0281 1070.