Sexuelle Belästigung am Franz-Etzel-Platz : Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest

Wesel Ein Mann aus Rees (25), der zusammen mit seinem Begleiter aus Hamm (19) unterwegs war, soll eine junge Frau an einer Haltestelle am Bahnhof unsittlich berührt haben. Die Polizei konnte beide Männer stellen, bevor sie mit dem Bus wegfuhren.

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei Männer festgenommen, die zwei junge Frauen am Franz-Etzel-Platz in der Nähe des Bahnhofs sexuell belästigt haben sollen. Eine 20-Jährige aus Duisburg wartete nach Angaben der Polizei zusammen mit ihrer 21-jährigen Begleiterin aus Wesel gegen 22.15 Uhr auf einen Bus, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Das Duo gab vor, den Fahrplan nicht zu verstehen. Die hilfsbereiten jungen Frauen erklärten daraufhin beiden in englischer Sprache, wie sie nach Hamminkeln kämen.