Wollten Automaten aufbrechen : Zivile Polizisten stellen Verdächtige auf frischer Tat

Wesel Zwei Männer haben am Dienstagabend versucht, einen Kaugummiautomaten an der Straße Flesgentor aufzubrechen. Als sie dabei von Polizisten erwischt wurden, flüchteten sie. Ein Weseler (18) konnte trotzdem festgenommen werden.

Zivile Polizisten haben am Dienstagabend zwei Männer auf frischer Tat erwischt, die einen Kaugummiautomaten an der Straße Flesgentor aufbrechen wollten. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Beamten gegen 19 Uhr zunächst zwei Mal an dem Duo vorbei. In Höhe der Bierbrauerstraße hielten die Polizisten dann an und beobachteten, dass die Tatverdächtigen sich mehrmals in alle Richtungen umschauten.