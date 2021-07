Rechnung ist zu hoch : Notdienst zockt Senior nach Stromausfall ab

Wesel Der 68-Jährige bezahlte rund 1280 Euro. Die Polizei in Wesel ermittelt bereits wegen Betruges. Sie warnt, dass Verbraucher vorsichtig sein müssen und gibt Tipps, wie sie seriöse Anbieter von „schwarzen Schafen“ unterscheiden können.

Am Sonntagmorgen hat ein 68-Jähriger an der Stettiner Straße einen Stromausfall bemerkt und verständigte einen Elektriker-Notdienst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verhalfen Mitarbeiter einer Düsseldorfer Firma dem Weseler wieder zu Strom. Ohne die Rechnung in Augenschein zu nehmen, unterschrieb der 68-Jährige und bezahlte rund 1280 Euro mittels EC-Karte. Erst am Dienstag überprüfte er die Rechnung und erstattete Strafanzeige wegen Betruges.