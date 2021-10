Das rät die Polizei Wesel : Mann verliert viel Geld bei falschem Gewinnspiel

Die Polizei rät Bürgern davon ab, auf Gewinnversprechen am Telefon einzugehen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Eine Frau versprach während eines Telefonats, dass der 62-Jährige Geld gewonnen hat. Um an den Gewinn zu kommen, musste er jedoch eine Gebühr bezahlen. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Tipps.

Ein Mann aus Wesel hat bei einem angeblichen Gewinnspiel einen höheren, vierstelligen Geldbetrag verloren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erhielt der Mann einen Anruf auf seinem Mobiltelefon. Eine Frau versprach während des Gesprächs, der Mann habe Geld gewonnen. Der 62-Jährige ging davon aus, dass sich der Anruf auf ein Glückslos bezieht, dass er vor gut einem halben Jahr gekauft hatte. Um an den Gewinn zu kommen, forderte die Anruferin eine Art „Bearbeitungsgebühr“. Da sich der Weseler einen satten Gewinn aus seinem erworbenen Glückslos versprach, überwies er die angeforderte Gebühr – und tappte in die Falle.