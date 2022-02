Angestellte mit waffenähnlichem Gegenstand bedroht : Mann überfällt eine Tankstelle in Büderich

Mann überfällt eine Tankstelle in Büderich

Büderich Der Räuber hat die Jet-Tankstelle am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr betreten und die Angestellte bedroht. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er zu Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Mann hat am Dienstagabend die Jet-Tankstelle in Büderich überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte gegen 19.48 Uhr mit einem waffenähnlichen Gegenstand unter einem Tuch die Tankstelle und forderte die Angestellte auf, die Einnahmen herauszugeben. Die Frau folgte den Anweisungen des Räubers und händigte Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Täter nach Angaben der Ermittler mit seiner Beute zu Fuß in Richtung der Sportanlagen.