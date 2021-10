Auf der Fahrt von Bocholt nach Wesel : Mann soll zwei Frauen im Bus sexuell belästigt haben

Polizisten fahndeten am Dienstag intensiv nach dem mutmaßlichen Täter – allerdings ohne Erfolg (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel/Hamminkeln Der Unbekannte fuhr nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag mit der Linie 64. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg, auch der Busfahrer bekam nichts mit. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Dienstag in einem Linienbus zwei Frauen sexuell belästigt haben soll. Eine junge Frau aus Hamminkeln fuhr nach Angaben der Polizei am Nachmittag gegen 15.45 Uhr mit dem Bus der Linie 64 von Bocholt nach Dingden. Am Bahnhof in Bocholt stieg ein unbekannter Mann zu und setzte sich direkt neben die 21-Jährige, obwohl der Bus nahezu leer war. Während der Fahrt soll der Unbekannte sie mehrfach sexuell belästigt haben.

Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, stieg die junge Frau in Dingden aus dem Bus aus, während der Unbekannte im Bus sitzen blieb. Zu Hause angekommen, erzählte sie ihrem Vater von dem Vorfall, der um kurz vor 17 Uhr die Polizei informierte. Obwohl sofort eine Fahndung im Bereich des Weseler Bahnhofs sowie der Haltestellen davor ausgelöst wurde, konnten die Ermittler keinen Verdächtigen mehr ausmachen. An der Endhaltestelle befand sich laut Polizei nur noch der Fahrer im Bus, der von dem Vorfall nichts bemerkt hatte.

Wenig später meldete sich dann eine 42 Jahre alte Frau aus Sonsbeck auf der Polizeiwache in Wesel und erzählte, dass sie ab Dingden im selben Bus wie die 21-Jährige gefahren sei. Gegen 16.20 Uhr wäre sie an der Haltestelle „Akademie Klausenhof“ in Hamminkeln zugestiegen. Sie beschrieb, wie sich der gleiche Mann auch neben sie gesetzt und sie ebenfalls sexuell belästigt haben soll. Als die 42-Jährige den unbekannten Mann daraufhin in einem heftigen Ton zurechtwies, ließ er nach Angaben der Polizei von ihr ab und setzte sich um. Anschließend verließ die Frau aus Sonsbeck den Bus am Weseler Rathaus, wo auch der Unbekannte ausgestiegen sein soll.

Die Polizei fahndet weiter intensiv nach dem mutmaßlichen Täter. Da die alarmierten Einsatzkräfte den unbekannten Mann nicht mehr im Bus antreffen konnten, sind sie auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die zwei Frauen konnten ihn wie folgt beschreiben: 45 bis 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, normale Figur. Er trug eine helle Schirmmütze, dunkle Jeans, eine dunkle Steppjacke und eine weiße Mund-Nasen-Maske. Der Mann soll außerdem akzentfrei Deutsch gesprochen und beim Gehen gehinkt haben. Hinweise an die Polizei in Wesel unter Tel. 0281 1070.

(RP)