Verletzter musste ins Krankenhaus : Mann geht mit Messer auf einen Bekannten los

Wesel Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit in der Wohnung eines 35-Jährigen an der Brandstraße. Der Mieter griff einen 21-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Freitagnachmittag in einem Haus an der Brandstraße eskaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein 35-Jähriger aus Wesel in seiner Wohnung mit einem 21-Jährigen, der ebenfalls aus Wesel stammt, gegen 15.35 Uhr aneinander. Der Ältere nahm während des Streits ein Messer in die Hand und griff seinen Bekannten damit an. Dieser verletzte sich dabei nach Angaben der Polizei leicht an der Hand und am Oberschenkel und flüchtete aus der Wohnung in Richtung Tückingstraße.