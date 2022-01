Polizei sucht nach Zeugen : Jugendlicher bedrängt Jungen (13) am Bahnhof

Wesel Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend vor einem Schnellrestaurant am Franz-Etzel-Platz. Erst als Passanten aufmerksam wurden, ließ der Täter ab.

Am Dienstagabend ist ein 13-Jähriger vor einem Schnellrestaurant am Franz-Etzel-Platz in der Nähe des Bahnhofs von einem anderen Jugendlichen belästigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging der Unbekannte aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus gegen 18.50 Uhr auf den 13-Jährigen zu. Er forderte ihn auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen. Als der Junge angab, kein Geld dabei zu haben, wollte der Unbekannte dessen Essen haben.