Technische Panne : Polizei Wesel telefonisch nicht erreichbar

Die Polizeiwache in Wesel ist vorübergehend technisch nicht erreichbar. Wegen einer technischen Störung funktionieren in der Polizeiwache sowie im Dienstgebäude an der Schillstraße derzeit die Telefone nicht, wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilte. Der Notruf 110 sei von der Störung nicht betroffen, versicherte die Polizei.