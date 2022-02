In der Weseler Innenstadt : Gewalttäter verletzt Polizistin bei Kontrolle

Wesel Ein Mann aus Wesel hat Samstagnacht in der Innenstadt einen anderen Mann geschlagen und sich bei einer Kontrolle der Polizei aggressiv verhalten. Er hatte gefälschte Ausweise bei sich. Die Polizistin war nicht mehr dienstfähig.

Ein Mann aus Wesel hat Samstagnacht in der Innenstadt erst einen anderen Mann geschlagen und ist dann später auch noch mit Polizisten aneinandergeraten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug der 23-Jährige seinem ein Jahr jüngeren Opfer zunächst gegen 1.30 Uhr auf der Beguinenstraße ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Im Anschluss flüchtete er.

Die Besatzung eines Streifenwagens suchte in der Umgebung nach dem Gewalttäter. Nach Angaben der Polizei fiel den Beamten im Rahmen der Fahndung gegen 2.25 Uhr eine männliche Person in der Nähe des Heubergparks auf, auf die die Beschreibung des Täters zutraf. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann, der aggressiv und unkooperativ war. Als er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, sperrte sich der 23-Jährige erheblich. Hierbei wurde eine 34-jährige Polizeibeamtin am Knie verletzt. Sie begab sich in ärztliche Behandlung und war nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei weiter mitteilte.