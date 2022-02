Zwei Fälle in Wesel : Einbrecher dringen nachts in Kellerräume ein

Einbrecher sind in mehrere Kellerräume eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Wesel An der Kolpingstraße und am Marienweg in der Feldmark sind Unbekannte jeweils in die Kellerräume eines Mehrfamilienhaus eingebrochen. Was sie erbeutet haben, steht noch nicht genau fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 0.45 Uhr haben Unbekannte vergeblich versucht, die Tür einer Arztpraxis an der Kolpingstraße aufzuhebeln. Zudem brachen sie in mindestens drei Kellerräume ein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hätten sich die Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Einlass zu dem Mehrfamilienhaus verschafft.

Die Polizei hat bereits ermittelt, dass eine Zeugin zur Tatzeit Geräusche im Hausflur hörte. Als diese lauter wurden und sie durch den Türspion auch Licht im Hausflur sah, fragte sie nach, wer dort sei. Daraufhin sah sie eine dunkel gekleidete Person, die aus dem Haus verschwand. Gegen sechs Uhr am Morgen entdeckten Mitarbeiterinnen der Praxis dann die Hebelspuren an der Tür und riefen die Polizei. Im Anschluss stellten Anwohner fest, dass die Einbrecher in drei Kellerräume eingedrungen waren. Was sie erbeuteten, ist noch offen.

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Ortsteil Feldmark zu einem ähnlichen Fall gekommen. Unbekannte sind in mindestens vierzehn Keller eingedrungen, teilte die Polizei mit. Der Hausmeister hatte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Aufbrüche in einem Mehrfamilienhaus am Marienweg festgestellt und die Polizei gerufen. Was die Täter erbeuteten, steht nach Angaben der Ermittler zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen.

Die Polizei bittet zu beiden Fällen um Hinweise unter Tel. 0281 1070.

(RP)