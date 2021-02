Aus einer Werkstatt in Hamminkeln : Diebe stehlen Autos und wollen Einzelteile verkaufen

Aus einer Werkstatt in Hamminkeln

Hamminkeln Zwei wohnungslose Männer im Alter von 32 und 46 Jahren sollen im Raum Ostwestfalen vier Transporter gestohlen und nach Hamminkeln gebracht haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Autos in einer angemieteten Werkstatt zu Geld gemacht haben.

Die Polizei hat in Wesel einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der mit mehreren schweren Diebstählen in Verbindung gebracht wird. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, halfen Beamte von der Kreispolizeibehörde Wesel bereits am Montag, 25. Januar, dabei, den dringend Tatverdächtigen zu stellen.