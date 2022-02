Polizei sucht nun Zeugen : Dieb gibt sich als Handwerker aus und stiehlt Schmuck

Wesel Ein Unbekannter hat sich mit einer Lüge Zutritt in die Wohnung einer 88-Jährigen verschafft. Dort stahl er unter anderem einen goldenen Ehering und teure Uhren. Die Polizei warnt vor der Masche.

Ein Dieb hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr mit einer Lüge Zutritt zu der Wohnung einer 88-Jährigen auf dem Mühlenweg verschafft. Er sagte nach Angaben der Polizei, eine Nachbarin habe einen Wasserrohrbruch und er müsse nun überprüfen, ob alles in Ordnung sei. Die 88-Jährige war allein zu Hause und misstrauisch, ließ den Mann jedoch ein. Dieser drehte in der Küche und im Badezimmer die Wasserhähne auf.