Frau aus Wesel stellt Anzeige : Betrüger fordern Geld per Nachricht bei Whatsapp

Betrüger fordern Geld per Nachricht bei Whatsapp

Wesel Die Polizei warnt vor einer neuen Masche, mit der Betrüger auf Whatsapp unterwegs sind. Sie geben sich als Familienmitglied mit neuer Nummer aus und fordern Geld. Was Betroffene tun sollen.

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Am Mittwoch meldete sich eine unbekannte Whatsapp-Nummer bei einer 61-jährigen Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Person gab sich als Tochter der Weselerin aus. Ihr Handy sei kaputt, weshalb sie sich mit einer neuen Nummer melden würde. Die vermeintliche Tochter bat die Mutter dann darum, Geld für ein neues Laptop auf ein fremdes Konto zu überweisen. Da die 61-jährige wusste, dass ihre Tochter tatsächlich gerade ein neues Laptop sucht, überwies sie das Geld. Erst später fand sie heraus, dass es sich bei der Person um einen Betrüger handelte und erstattete Anzeige.

Einen fast identischen Fall gab es laut Polizei in Alpen. Eine 63-Jährige überwies letztlich das Geld und stellte kurz drauf fest, dass es sich um Betrüger handelt. Auch in Sonsbeck meldeten die Ermittler einen Fall. Eine 63-Jährige fiel jedoch nicht auf diese Masche herein. „Überweisen Sie kein Geld auf fremde Konten und halten Sie im Zweifelsfall lieber einmal mehr und persönlich Rücksprache mit Ihren Angehörigen, bevor sie einer Whatsapp-Nachricht vertrauen“, warnt die Polizei nun.