Polizei sucht Fahrer und Zeugen : 85-Jährige muss Auto ausweichen und stürzt

Wesel Die Seniorin verließ am Mittwochmorgen eine Bankfiliale an der Julius-Leber-Straße, als sie auf einem angrenzenden Parkplatz fast überfahren wird. Sie verletzte sich leicht. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines VW Golf.

Eine Seniorin hat sich am Mittwochmorgen bei einem Sturz leicht verletzt, als sie einem Auto ausweichen musste. Wie die Polizei mitteilte, verließ die 85-Jährige um 9.45 Uhr eine Bankfiliale an der Julius-Leber-Straße und wollte über den Parkplatz eines ansässigen Supermarktes in Richtung Eckweg laufen. Als die Seniorin gerade zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn des Parkplatzes vor der Bankfiliale treten wollte, kam ein silberfarbener VW Golf von links und fuhr weiter in Richtung Supermarkt. Die 85-Jährige wich zurück und stürzte dabei zu Boden.