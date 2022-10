Polizei in Wesel : Mann versucht Mountainbike zu stehlen

Polizei in Wesel

Wesel Beim Versuch ein Fahrrad zu stehlen, wurde ein Mann offenbar erwischt. Daraufhin floh er mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Der 17-jährige Eigentümer eines Fahrrads beobachtete am Dienstag um 15.20 Uhr, wie der Mann an dem verschlossenen Mountainbike zog. Als er den 17-Jährigen bemerkte, flüchtete er mit einem Fahrzeug von der Straße Vierwinden Richtung Hamminkeln. Am Steuer des weißen Lieferwagens saß eine blonde Frau mit langen Haaren und Sonnenbrille. Ihr Komplize ist etwa 1,80 Meter groß, und hat eine Glatze.